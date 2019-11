Comunicato Viterbese: “Stanchi di perdere punti per errori arbitrali”

La Viterbese Castrense – si legge nel comunicato – è stanca di perdere partite e punti per errori arbitrali. Non vuole di certo mettere in dubbio o sollevare sospetti sulla buona fede ed imparzialità dei direttori arbitrali, ma chiede legittimamente, anzi, pretende, maggior attenzione e competenza.

Non è consuetudine di questa Società e Dirigenza alzare i toni o indire proteste eclatanti; ma perché queste parole lascino un segno e non vengano dimenticate troppo in fretta, la stessa ha deciso di indire un silenzio stampa dirigenziale da qui a domenica 1 Dicembre.

Stiamo preparando un dossier che presenteremo in Lega e all’AIA comprendente di video e immagini relative ai tanti e troppi episodi.

Di seguito riportiamo solo alcune delle disattenzioni arbitrali che sono costate punti preziosi alla Viterbese:

BARI – VITERBESE gara di campionato: Rigore contro inesistente

CATANIA-VITERBESE gara di campionato: Rigore contro per fallo di mano

inesistente

TERAMO – VITERBESE gara di campionato: Rigore contro inesistente

POTENZA – VITERBESE gara di campionato: Rigore non concesso

VITERBESE – TERAMO gara di Coppa Italia: Gol viziato da controllo con il braccio

VITERBESE-CAVESE gara di campionato: gol in fuorigioco e rigore non concesso

TERNANA-VITERBESE gara di campionato: fallo non fischiato su azione del gol che ha deciso la partita

Con educazione e doveroso ossequio alle Istituzioni arbitrai e federali, ma anche con fierezza e determinazione nel rispetto dei colori e della città che ci onoriamo di rappresentare.