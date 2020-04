Comunicato UEFA: “Settima in classifica in Europa League se non si gioca la finale di Coppa Nazionale”

La UEFA ha comunicato alla Federcalcio spagnola (RFEF) che la settima in classifica del campionato prenderà l’ultimo posto disponibile per l’Europa League se non si disputerò la finale di Coppa Nazionale, la Copa del Rey in questo caso tra Athletic Bilbao (decimo in Liga) e Real Sociedad (quarto in Liga). Attualmente al settimo posto si trova il Valencia. A seguire la comunicazione della UEFA: “Per l’entrata in Europa League 2020-21, in caso un’associazione nazionale termini prematuramente, per ragioni legittime, una coppa nazionale e, di conseguenza, non possa determinare il vincitore per meriti sportivi, in applicazione del regolamento della competizione, il club non qualificato di classifica migliore di un campionato nazionale sarà qualificato”. Questo, ovviamente, potrebbe accadere anche in Italia qualora non si giocasse la finale di Coppa Italia e in Europa League andrebbe il Milan.

Foto: The Irish Times