Comunicato TAS: nessuna udienza prevista per City e Milan entro il 14 agosto. Ora…

Il TAS, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto il calendario completo delle udienze previste fino al prossimo 14 agosto, data nella quale le competizioni europee avranno già avuto inizio con i preliminari. Nell’elenco non figura l’arbitrato Milan-UEFA relativo al ricorso presentato dai rossoneri lo scorso 24 dicembre. Allo stato attuale, salvo procedimenti straordinari, l’arbitrato relativo alle sanzioni in tema Fair Play Finanziario potrebbe essere discusso a stagione iniziata. Oltre al Milan, nell’elenco aggiornato dal TAS non figura neanche il caso relativo al Manchester City e al ricorso presentato dal club inglese contro l’UEFA per l’indagine sulle presunte infrazioni al Fair Play Finanziario. Il ricorso del club inglese era preventivo, ora perciò si aspetta l’eventuale decisione UEFA.

Foto: sito TAS