Comunicato Spal: “Valutiamo la manifestazione di interesse dell’Avv. Tacopina”

Dopo il comunicato di ieri in cui la Spal smentiva l’avvio di una trattativa per la cessione del club, oggi è arrivata una nuova nota ufficiale in cui si comunica che la manifestazione di interesse dell’avvocato statunitense Joe Tacopina sarà presa in considerazione, anche se non vi è ancora nessuna offerta concreta. Ecco il comunicato:

“S.P.A.L. srl e Avvocato Tacopina comunicano che, dopo lo scambio di informazioni avvenute tra le parti nelle ultime ore e in considerazione dell’apertura della proprietà all’ingresso nella partecipazione societaria di nuovi soggetti, è iniziata un’analisi legata alla manifestazione d’interesse dimostrata.

Tale manifestazione non ha ancora condotto alla formulazione di nessuna offerta”.