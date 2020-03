S.P.A.L. srl comunica che sulla base dei provvedimenti governativi emanati in materia sanitaria sulla situazione Coronavirus da domani, venerdì 6 marzo, non sarà possibile incontrare per foto e autografi giocatori e/o staff tecnico della prima squadra biancazzurra al termine di allenamenti e partite all’esterno del Centro Sportivo “GB Fabbri” SPAL e/o allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara.