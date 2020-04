Comunicato Real: “Accordo per il taglio degli stipendi fino al 20%”

Il Real Madrid ha emanato il seguente comunicato: “I giocatori e gli allenatori delle prime squadre di calcio e pallacanestro del Real Madrid, guidate dai loro capitani, insieme ai dirigenti dei diversi settori del club hanno volontariamente deciso di abbassare la propria remunerazione per quest’anno tra il 10% e il 20%, a seconda delle circostanze che potrebbero influire sulla chiusura di questa stagione sportiva 2019-2020. Questa decisione, adottata da giocatori, allenatori e dipendenti, evita misure traumatiche che colpiscono il resto dei lavoratori, oltre a contribuire agli obiettivi economici dell’entità in vista della diminuzione del reddito che subisce in questi mesi a causa della sospensione delle competizioni e la paralisi di gran parte delle sue attività commerciali. Il comitato aziendale del club sostiene fermamente questa decisione, che considera responsabile ed esemplare. Il Real Madrid è orgoglioso di tutti coloro che compongono questa grande famiglia e della sua cultura incrollabile di valori, che diventa particolarmente preziosa in tempi di difficoltà come quella attuale. Allo stesso modo, il Real Madrid, i suoi partner e i suoi tifosi vogliono estendere tutto il loro amore e la loro solidarietà a coloro che hanno subito le conseguenze dirette di questa malattia che ci sta colpendo, specialmente quelli che hanno perso un membro della famiglia o qualcuno che amano. Il club augura una pronta guarigione a tutti i malati e vuole esprimere il suo più profondo ringraziamento a tutti coloro che svolgono un ruolo essenziale, esemplare e di supporto nella lotta contro il COVID-19. Dal Real Madrid, tutto il nostro sostegno e la nostra forza nella convinzione che insieme supereremo senza dubbio questo momento difficile”.

Foto: Alchetron