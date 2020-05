Comunicato Premier League: “Confermata la volontà di riprendere”

Dopo la riunione con i 20 club di Premier League in merito alla ripresa del campionato, la Lega calcio inglese ha emanato il seguente comunicato: “I club hanno discusso delle eventuali modalità di ripresa, fermo restando l’assoluta priorità all’aspetto sanitario e alla salute di giocatori e staff. Le società hanno ribadito la propria intenzione di tornare in campo, per allenamenti e partita, se e solo se dovesse arrivare il via libera da parte del governo ed in tal senso hanno accolto con favore la creazione di una task force governativa per la ripresa dello sport professionistico che già questa mattina ha avuto una prima seduta di lavoro e incontri. Nell’incontro di oggi, si legge, non sono state prese decisioni sebbene sia stata ribadita la necessità di rendere la Premier League, le squadre e i calciatori parti integranti del processo decisionale. I club inoltre hanno confermato il proprio impegno nel voler portare a termine la stagione 2019/2020, accogliendo di buon grado il supporto del governo”.