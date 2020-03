Comunicato Livorno: “Dal 10 febbraio non abbiamo contatti col possibile acquirente”

In relazione alle notizie apparse recentemente su alcuni organi di stampa locali, riguardanti la trattativa per la cessione della quote azionarie del Livorno Calcio, la società amaranto intende precisare: dal 10 febbraio ad oggi, non è stata più contattata dal possibile acquirente. Gli unici incontri avuti, si sono verificati due settimane fa tra gli uffici amministrativi del Livorno ed il responsabile amministrativo del potenziale acquirente, al quale è stata data la documentazione che voleva. Altre richieste non ci sono pervenute. La famiglia Spinelli resta comunque in attesa. Si invita il sindaco Luca Salvetti, ove ne ravvisi l’opportunità, a comunicare anche i nomi degli altri due possibili acquirenti del Livorno Calcio. È da auspicare, comunque, che eventuali nuovi imprenditori abbiano effettivo interesse all’acquisto della società e non intendano farsi pubblicità per il lancio di una qualche nuova attività nella provincia di Livorno.