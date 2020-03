Comunicato Lione: “Con la Juve a porte chiuse? Per ora l’informazione non ci è stata confermata”

Il Lione, in viste del match di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juve, ha pubblicato il seguente comunicato ufficiale: “L’Olympique Lione ha preso atto delle informazioni provenienti dall’Italia in merito alle porte chiuse disposte per la partita del 17 marzo. Per il momento, questa informazione non ci è stata confermata dalla UEFA o dalla Juventus. Potrebbero essere previste altre soluzioni. Per quanto riguarda i tifosi che hanno già acquistato il loro biglietto per questa partita, torneremo sull’argomento non appena sapremo esattamente dove e in quali condizioni si giocherà la partita. Grazie per comprensione”.

L’Olympique Lyonnais a pris connaissance des informations provenant d’Italie concernant la tenue à huis clos du match retour #JuveOL devant se dérouler le 17 mars prochain et comptant pour les huitièmes de finale de la Champions League. Plus d'infos ⤵ https://t.co/JOi95Hh4WQ — Olympique Lyonnais (@OL) March 4, 2020