Comunicato Juve: “Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio”
21/09/2026 | 00:03:41
Il comunicato della Juventus dopo quanto accaduto nel minuto di silenzio per Mazzola prima della partita contro l’Atalanta: “Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori”.
foto sito juve