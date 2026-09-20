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Comunicato Juve: “Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio”

21/09/2026 | 00:03:41

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Il comunicato della Juventus dopo quanto accaduto nel minuto di silenzio per Mazzola prima della partita contro l’Atalanta: “Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori”.
foto sito juve