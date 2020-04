Comunicato Federcalcio olandese: “Non intendiamo continuare la stagione”

La Federacalcio olandese ha emanato il seguente comunicato annunciando di voler continuare l’attuale stagione: “Il governo ha chiarito la situazione risultante dalla crisi dell’epidemia, con gli eventi sportivi che restano vietati fino al 1° settembre. Fino ad allora, non ci sarà il calcio professionistico, nemmeno a porte chiuse. Di conseguenza, il consiglio federale non intende continuare a giocare la stagione 2019/20. Sulla base di questa decisione, la KNVB si consulterà con la UEFA, quindi verrà presa una decisione. Venerdì, i club e le altre parti coinvolte si incontreranno per discutere le possibili conseguenza di una misura simile”.