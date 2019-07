Comunicato del Benfica: “Perin non ha superato le visite, il trasferimento si concretizzerà dopo il recupero”

Slitta il trasferimento di Mattia Perin al Benfica. Il portiere non ha superato le visite mediche e dunque farà momentaneamente ritorno alla Juve per recuperare dall’infortunio. L’operazione, come si apprende dal comunicato del Benfica, si concretizzerà dopo che il giocatore sarà pronto fisicamente. Questa la nota ufficiale del club portoghese: “Il Benfica informa che dopo aver fatto le visite mediche, è emerso che Mattia Perin ha un infortunio molto più serio del previsto: dovrà stare fuori per circa 4 mesi. Il processo di recupero sarà quindi più lungo. Per questo, l’accordo con la Juventus e con l’agente del giocatore verrà rivisto, il giocatore si curerà a Torino e conclusa questa fase di recupero, si potrà concretizzare il trasferimento di Perin come deciso da entrambe le parti”.

Foto: Twitter personale Perin