Comunicato del Barcellona: “Non cederemo i nostri diritti tv a CVC”

Il Barcellona ha diramato un comunicato ufficiale che ha confermato la posizione del club di non accettare il patto della Liga col fondo d’investimento CVC per la cessione dei diritti televisivi. Barcellona, Real Madrid e Athletic, i tre club non a favore, manterranno intatti i loro diritti televisivi e non saranno obbligati a ricevere l’iniezione economica che inciderebbe sui prossimi cinquant’anni di vita dell’ente.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 ℹ FC Barcelona participated today in the Assembly of the Spanish Professional Football League (LFP) and voted against the agreement with CVC Central Partners. 🔗 MORE INFORMATION: https://t.co/cfwyBSnFyi pic.twitter.com/OkrYIna5uH — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2021

Foto: logo Barcellona