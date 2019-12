Comunicato City: “Razzisti banditi a vita dal nostro club”

Il Manchester City ha pubblicato un comunicato in merito ad alcuni video che stanno circolando sui social network nei quali si vede un tifoso del City fare gesti razziali: “Il Manchester City è a conoscenza dei video che stanno circolando sui social network nei quali si vede un tifoso fare dei gesti razziali durante il secondo tempo del match con il Manchester United. Funzionari del club stanno lavorando con la polizia di Manchester per identificare le persone interessate e fornire tutta l’assistenza necessaria. Il Club sta anche lavorando con la polizia per alcuni oggetti lanciati sul campo di gioco. Il Club applica una politica di tolleranza zero in materia di discriminazione di qualsiasi tipo e chiunque venga ritenuto colpevole di abusi razziali sarà bandito dal club a vita”.

Foto: Twitter Manchester City