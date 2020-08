Comunicato Brescia: “La società non intende commentare voci o rumors di mercato sui giornali”

Il Brescia di patron Cellino ha emesso un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“Il Brescia Calcio non intende commentare voci o rumors di mercato sui giornali. In merito il Presidente Massimo Cellino è stato già molto chiaro. Tende, però, a puntualizzare che la scelta del Capitano è una cosa a parte e riguarda esclusivamente il Club. A tal proposito Dimitri Bisoli, già vicecapitano nella passata stagione, erediterà la fascia da Daniele Gastaldello. Un riconoscimento dovuto al comportamento esemplare e all’attaccamento dimostrati da Bisoli per i nostri colori. Perché indossare la fascia del Brescia vuol dire soprattutto quello. Il Brescia Calcio coglie l’occasione per ringraziare Bisoli, esempio di grande professionalità sia in campo che fuori, e gli augura una pronta guarigione ed un celere ritorno sul rettangolo verde”.

Foto: Sito Ufficiale