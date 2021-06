Compleanno Messi: i compagni gli porgono dei regali… particolari! Il video

Lionel Messi, impegnato con la sua Nazionale argentina a lottare per la conquista della Coppa America, ha spento oggi 34 anni candeline. I suoi compagni, per festeggiare questo giorno importante, hanno voluto preparargli una piccola sorpresa. La Pulce ha poi condiviso tramite il proprio profilo Instagram, il video del bel gesto commentandolo così: “Iniziare il giorno del mio compleanno con i ragazzi e a ricevere dei regalini. Grazie mille per avermi fatto passare un giorno speciale, anche se non sono con la famiglia, che mi manca moltissimo in questo momento”.

