L’Inter festeggia il compleanno numero 114: il messaggio della società

Nel giorno che segue la delusione derivata dall’eliminazione in Champions League per mano del Liverpool, segnato dal rammarico per il mancato passaggio del turno ma anche dalla consapevolezza data dall’ottima prova espressa nel doppio confronto con i Reds, l’Inter festeggia il suo compleanno numero 114. La società nerazzurra, fondata il 9 marzo 1908, ha celebrato la ricorrenza con il seguente messaggio pubblicato sui canali ufficiali:

“L’amore per i colori, la passione, i sogni, le gioie e le delusioni: ci sono tante cose, dentro il cuore dei tifosi. Ma ce ne sono alcune che segnano, indissolubilmente, la vita di tutti noi interisti. Sono i momenti della storia del nostro Club. Sono le vittorie, i gol più belli, quelli insperati. Sono le gesta in campo dei campioni che ammiriamo, le notti in attesa dei big match, la trepidazione sugli spalti, l’insofferenza davanti alla televisione. E, prima, ancora, alla radio.

114 anni di Inter. Dal 9 marzo 1908, la notte che ha definito la nostra storia e i nostri valori, il nerazzurro ha caratterizzato le nostre vite. E lo ha fatto attraverso persone come noi: giovani ragazzi partiti con un sogno nel cassetto e pian piano capaci di emozionare con un pallone tra i piedi, di sudare con addosso la maglia nerazzurra, di portare l’Inter in trionfo. Sono più di mille i calciatori e le calciatrici che hanno vestito i nostri colori, più di 50 le nazioni rappresentante dai fratelli e dalle sorelle del mondo che rendono la famiglia nerazzurra internazionale e unica allo stesso tempo.

L’ispirazione delle imprese passate si perpetua nell’attitudine del nostro club nel guardare verso l’alto: le milioni di voci, in tutto il mondo, si riconoscono in due colori e puntano al futuro. Miglioramento e progresso, in un percorso inclusivo che accoglie tutti e non lascia indietro nessuno: le differenze non sono ostacolo, ma pura bellezza. Dal primo atto costitutivo alle innovazioni più recenti, dai primi tratti di Muggiani alla nuova visual identity del Club, dalla prima vittoria alle contaminazioni con la moda, il design, l’intrattenimento: il mondo Inter ha 114 anni di storia ma è sempre modernissimo.

È il nostro DNA, custodito anche dalla Hall of Fame, l’istituzione nata nel 2018 con il compito di raccogliere, diffondere e valorizzare il patrimonio sportivo e la memoria dei giocatori che hanno indossato la maglia dell’Inter. Ogni anno i tifosi nerazzurri in tutto il mondo identificano quattro leggende che, entrando a far parte della Hall of Fame, rinnovano il loro legame con l’Inter, con un riconoscimento assoluto alle loro straordinarie gesta del passato. Sono i 16 volti fissati nella storia del nostro Club e che ci accompagnano nell’illustrazione con la quale auguriamo a tutti gli interisti un buon compleanno. Questo a pochi giorni dalla premiazione dell’edizione 2021, avvenuta a San Siro prima di Inter-Salernitana.

Ecco dunque, le facce e i momenti, che ci mettono sul treno della storia nerazzurra e ce la fanno percorrere, viaggiando in 114 anni di trionfi. Verso nuovi traguardi, in campo e fuori”.

Foto: Twitter Inter