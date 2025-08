Comotto: “Darò il massimo per lo Spezia, sono orgoglioso di vestire questi colori”

06/08/2025 | 19:25:27

Christian Comotto si è presentato da nuovo giocatore dello Spezia. Le parole su Instagram: “Inizia un percorso importante per me e per la mia crescita, sia a livello personale che professionale. Sono orgoglioso di vestire e difendere i colori di questa maglia. Darò il massimo ogni secondo per il bene dello Spezia e per i nostri tifosi, in uno stadio straordinario che sarà bellissimo vedere pieno. Forza Aquile”.

foto: sito spezia