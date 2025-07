Comolli: “Vlahovic parte alla giusta offerta. Kolo Muani vuole tornare, stiamo lavorando”

31/07/2025 | 13:40:04

Damien Comolli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti, toccando anche alcuni temi di mercato. “La Juve può tornare a vincere, ha un grande potenziale. Non abbiamo scadenze, ma la base è ottima. Una squadra simile alla nostra? Il Liverpool. Lavorare qui non è difficile, non prometto di vincere subito ma stiamo lavorando per farlo. Vlahovic può partire, ma solo alla giusta offerta. Kolo Muani? Vuole tornare da noi, ci stiamo lavorando, ma con David e Vlahovic non abbiamo ansia. Douglas Luiz ha mancato di rispetto, poi ha chiesto scusa. Weah vuole andare a Marsiglia, ma l’offerta giusta non è ancora arrivata”.

Foto: sito Juvenuts