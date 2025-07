Comolli: “Vlahovic? Non è il momento di parlarne. Dobbiamo imparare di nuovo a vincere”

01/07/2025 | 23:59:36

Il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida contro il Real Madrid valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: “Un po’ di frustrazione, pensavo di poter vincere oggi. Abbiamo imparato molto da questa esperienza, bisogna lavorare. Siamo entrati nelle prime 16 e siamo contenti”.

Su Vlahovic: “Non è il momento di parlarne, abbiamo pensato solo alla partita di oggi e poi ci sarà tempo per pensare al mercato. Dobbiamo imparare di nuovo a vincere e non pensare ai singoli giocatori. Dobbiamo cercare di migliorare la squadra e riportarla in una posizione per poter vincere. Dobbiamo garantire questo ai nostri tifosi e convincere noi stessi che possiamo vincere”.

Foto: sito Juvenuts