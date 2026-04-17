Comolli sul rinnovo di Locatelli: “Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo”

17/04/2026 | 20:13:43

Damien Comolli, dirigente della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il rinnovo di Manuel Locatelli fino al 2030.

Queste le sue parole: “Tutti noi ricordiamo quando Manuel al suo arrivo nel 2021 raccontava con grande emozione di essere sempre stato un tifoso della Juventus. Il suo rinnovo rappresenta dunque il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club. Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva”.

Foto: sito Juventus