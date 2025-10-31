Comolli: “Spalletti decisione unanime. Abbiamo parlato di una collaborazione a lungo termine”

31/10/2025 | 12:21:00

Damien Comolli ha presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore “Abbiamo scelto Luciano Spalletti perché è un grande esperto del calcio italiano. Siamo lieti di averlo con noi. Abbiamo un contratto fino a fine stagione con opzione per prolungare eventualmente. Con Luciano abbiamo discusso per una collaborazione a lungo termine, durante la stagione ci potremo sedere davanti a un tavolo per continuare. Perché siamo giunti a questa situazione? Siamo in dialogo costante con la proprietà, io, Chiellini e Modesto, è stata una decisione di tutti, neanche un centimetro di distanza tra di noi”.

FOTO: Youtube Juve.