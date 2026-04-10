Comolli: “Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Spalletti, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori”

10/04/2026 | 15:21:32

Il CEO della Juventus, Damien Comolli, ha commentato sui canali ufficiali del club il rinnovo dell’allenatore Luciano Spalletti. Queste le sue parole:

“Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni. Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita.

Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità.

Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister!”.

Foto: Youtube Juventus