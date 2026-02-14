Comolli: “La Juventus ha perso 3 punti, ma chi ha perso questa sera è il calcio italiano”

14/02/2026 | 23:35:35

Il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, ha parlato a Dazn, dopo la gara contro l’Inter: “È stato imbarazzante vedere questo. È stato visto in tutto il mondo. È una somma di errori che ci sono stati nel corso di questa stagione. Avete parlato con La Penna? È molto difficile accettare ingiustizie come queste. La Juventus ha perso 3 punti, ma chi ha perso questa sera è il calcio italiano”.

Un messaggio: “Ai tifosi diciamo che ci dispiace, ma non abbiamo potuto giocare alla pari contro l’Inter. Ma quello che posso dire è che non molleremo”.