Comolli: “Contenti dell’operato sul mercato, ci siamo rinforzati. Parole di Al Khelaifi? Nessuno screzio con lui”. Su Vlahovic…

11/09/2025 | 14:47:09

In casa Juventus conferenza stampa di presentazione di Openda e Zhegrova. Prima delle parole dei calciatori, spazio al dirigente bianconero, Damien Comolli.

Queste le parole del francese: “Buongiorno a tutti. Vorrei partire con una breve introduzione e alcuni commenti per quanto riguarda il calciomercato. Innanzitutto vorrei ringraziare i calciatori che ci hanno lasciato. Vorrei ringraziare tutti loro per il contributo che hanno dato per tutto ciò che hanno portato al club, quindi auguriamo a tutti loro il meglio per il loro futuro e per la loro carriera. Allo stesso tempo abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra la situazione finanziaria di cui ci dobbiamo occupare soprattutto considerando ovviamente il fair play finanziario della Uefa, sapete che questa è una parola particolarmente alla moda in Europa e per diversi club. Ovviamente noi non siamo diversi da altri club e il che significa che dobbiamo valutare attentamente le nostre finanze e allo stesso tempo e cercare di creare una rosa particolarmente competitiva. Uso il termine rosa perché la squadra è competitiva ma abbiamo cercato di rafforzare la rosa quindi penso che siamo riusciti a farlo e a trovare il giusto equilibrio sia tra gli aspetti sportivi che quelli finanziari. Quindi abbiamo raggiunto l’obiettivo. Una delle cose che volevamo raggiungere era quella di tenere la spina dorsale della squadra. Abbiamo una squadra molto competitiva e non eravamo a nostro agio nel dover cedere alcuni calciatori, proprio per questo volevamo che chi arrivasse avesse un ruolo fondamentale nella squadra”.

Su Openda e Zhegrova: “Siamo davvero felici che abbiano scelto il progetto Juve. La creatività di Zhegrova che ho potuto ammirare quando ero presidente del Tolosa è quello che stavamo cercando. Openda ha molta potenza e poter cominciare l’azione da diverse posizioni del campo. Speravamo di fare sia Openda che Zhegrova prima di quanto accaduto, abbiamo aspettato prima la cessione di Nico Gonzalez. Per questo ci siamo mossi tardi, ma entrambi sono stati molto pazienti. Abbiamo completato gli acquisti al limite, lunedì notte in particolare. Con Openda abbiamo intensificato nelle ultime ore di mercato perché è diventato disponibile e avevamo alcuni parametri da verificare”.

Le parole di Al Khelaifi sulla vicenda Kolo Muani: “Ho letto di possibili discussioni che ho avuto con il presidente del Psg, ma queste sono notizie assolutamente false. Non abbiamo parlato, il resto sono tutte bugie. Sono sempre stato un grande sostenitore dei big club con i quali ho sempre avuto un ottimo rapporto. Posso dirvi che abbiamo concluso il mercato con successo, ci sentiamo più forti. Abbiamo tenuto i giocatori che volevamo tenere, oltre ai nuovi arrivi. Un esempio è Vlahovic, che ha delle capacità uniche per la Serie A come ha già dimostrato. La nostra è una squadra giovane e sono molto contento per come abbiamo condotto il calciomercato”.

Foto: sito Juventus