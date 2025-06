Comolli conferma: “Kolo Muani vuole rimanere, ottimisti di trovare un accordo per un nuovo prestito”

10/06/2025 | 12:00:45

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, ha parlato anche della situazione di Randal Kolo Muani, confermando quanto vi avevamo raccontato: “Sono lieto di annunciare che abbiamo fatto un accordo col Psg per il prolungamento del prestito di Kolo Muani. Ho parlato col calciatore dopo la partita con la Spagna, ha deciso di voler giocare il Mondiale col Club cin la Juve e rimarrà. Abbiamo parlato cordialmente col Psg, anche se non abbiamo trovato un accordo per dopo il Mondiale. Ma siamo ottimisti per raggiungere l’intesa per un prestito anche nel 2025/26: il Psg non ha chiuso le porte, il giocatore vuole rimanere con noi. Queste sono buone notizie”.

Foto: sito Juvenuts