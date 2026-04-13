Comolli: “Conferma di Spalletti fondamentale, faremo un mercato ambizioso. In arrivo novità sui rinnovi”

13/04/2026 | 18:38:54

Comolli ha parlato in conferenza stampa del rinnovo di Spalletti: “E’ molto importante, abbiamo pensato a lungo raggio sui tre anni a partire da ora, perchè finisce in 8 mesi questa stagione. Tutto sta andando in modo positivo, sappiamo che sarà difficile fino alla fine, come hanno detto il giocatori, ci sono 6 finali e dobbiamo continuare a giocare. Ma guardando a. 31 ottobre, quando Luciano ha firmato il contratto, siamo cresciuti, la squadra sta giocando bene, stiamo ottenendo dei risultati, ho controllato i dati alla partita di sabato, partendo dal momento in cui abbiamo cambiato il coach, oggi siamo al secondo posto, abbiamo ottenuto 48 punti in 24 partite, che sono molti punti. Quindi Luciano ha avuto un grande impatto sulla squadra, sul club, sui fan, sulla comunità, ed è in realtà un ciclo di tre anni a cui stiamoguardando. Abbiamo l’ambizione di vincere, ma è troppo grande l’ambizione di vincere, abbiamo bisogno della continuità e della stabilità, e anche di qualcuno che ha vinto in passato, ha vinto in Italia, ha vinto in Eurupoa, quindi sappiamo che possiamo farlo con loro. Penso che il nostro mercato sarà ambizioso, non importa dove finiremo, stiamo parlando del quarto posto, ma potremmo fare meglio del quarto posto. La classifica di Serie A è così stretta, noi guardiamo a noi stessi e a chi è sotto e sopra di noi, siamo molto ambiziosi in vista delle ultime sei partite. Ciò che sappiamo è che Juventus attrae molti giocatori e i giocatori con cui stiamo parlando non ci dicono solo che sono interessati alla Juventus, ma sono interessati a venire alla Juventus, non sapendo se saremo in Champions League o Europa League l’anno prossimo. Da un punto di vista finanziario è molto meglio essere in Champions League che in Europa League, ma da un punto di vista di ambizione a noi non importa quale competizione europea giocheremo, saremo molto ambiziosi per la squadra che vogliamo costruire per raccogliere successi in futuro. Penso che potremmo avere delle notizie interessanti in termini di contratti in generale nei prossimi due giorni o settimane. Per Dusan potrei continuare con quello che ho detto all’inizio della stagione, quando ho detto che parleremo alla fine della stagione, non ho cambiato, ho detto dall’inizio che parleremo alla fine della stagione. Quindi non aspettatevi niente prima della fine della stagione, ci sono ancora 6 settimane davanti a noi. So che Marco Ottilini ha avuto alcune chiacchierate con Dusan, ma non vi dovrete aspettare niente prima della fine della stagione e speriamo di avere delle notizie interessanti in termini di contratti generale anche prima della fine della stagione”.

foto youtube juve