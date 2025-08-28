Comolli conferma: “Accordo per la cessione di Savona al Nottingham Forest. Vlahovic? Al 99% resterà”. Su Kolo Muani…

28/08/2025 | 19:35:15

Damien Comolli, dirigente della Juventus, ha parlato a margine dei sorteggi della prossima Champions League. Focus sulla coppa ma anche sul mercato e su una nostra indiscrezione: “Innanzi tutto do una notizia, abbiamo raggiunto un accordo con il Nottingham Forest per la cessione di Savona. Il giocatore a breve partirà per l’Inghilterra. Kolo Muani? Come ha detto Chiellini, faremo di tutto per migliorare la rosa, fino a lunedì c’è ancora tempo”.

Su Vlahovic: “Quello che posso dire è che resterà un giocatore della Juve al 99%. Il giocatore è felice di rimanere, credo che resterà fino alla fine della prossima stagione”.

Foto: sito Juventus