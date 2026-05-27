Comolli: ”C’è frustrazione per la stagione conclusa. Yildiz rimane”

27/05/2026 | 09:36:59

Damien Comolli ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti alla Contissa gettando un occhio al passato e uno al futuro della Juventus: “Una grande frustrazione non avere ottenuto la Champions per i nostri tifosi, per la proprietà, per la squadra, i suoi membri e sopratutto per me che sono responsabile di questo risultato. Adesso l’importante è capire cosa cambiare e migliore insieme”. Sugli obiettivi per la prossima stagione: “Vogliamo competere e costruire una squadra che posa lottare su ogni fronte, ma parlare di vincere lo scudetto dopo una stagione del genere è pericoloso”. Ha poi fatto chiarezza sul suo rapporto con Spalletti: “Credo che su di noi ci sia una forte speculazione, parliamo spesso per portare al massimo le potenzialità del club, che è anche ciò che ci chiede Elkann”. Parole rassicuranti sul fronte mercato, vista anche l’assenza dei soldi della Champions: “Se qualcuno dovesse essere ceduto verrà rimpiazzato da giocatori di qualità uguale o superiore, vogliamo restare competitivi. Per quanto riguarda Yildiz fa parte del progetto è il presente e il futuro della squadra, il vice capitano ed un giocatore importante per noi. Ha tutto per fare bene qui e più volte ha dichiarato il suo amore per la Juve”. Mercato che presenterà più di un’occasione anche con i parametri zero: “il Real Madrid negli ultimi 10-15 anni, ha spesso puntato su questo profilo di giocatore. Ci stiamo concentrando sul mercato dei free agent dal 1 gennaio.” L’amministratore delegato ha poi voluto anche tranquillizzare sulla situazione contabile bianconera: “Non c’è la necessità di ricapitalizzare, i conti si chiuderanno il 30 settembre e stiamo lavorando a un accordo transattivo con la Uefa, riguardante le stagioni passate. Se firmiamo l’accordo e dalla lista stilata il 2 febbraio toglieremo un giocatore dovrà arrivarne un altro che costi meno. Per quanto riguarda il pareggio di bilancio proveremo a raggiungerlo nel prossimo campionato, di sicuro ci arriveremo tra due stagioni. L’accordo con la Uefa ci mette dei paletti chiari”.

Foto: YouTube Juventus