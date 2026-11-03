Como, vigilia europea contro il Lens: Chalobah non si allena

03/11/2026 | 12:23:53

Il Como si avvicina alla trasferta francese contro il Lens, in programma domani 4 novembre alle ore 21:00 e valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di Cesc Fabregas sta preparando un appuntamento importante per il proprio percorso europeo, ma arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Trevoh Chalobah. Il difensore inglese non ha preso parte all’allenamento odierno, proseguendo il percorso di recupero dopo il problema fisico accusato nelle scorse settimane. La sua assenza rappresenta un’altra situazione da monitorare per Fabregas, che dovrà valutare le alternative a disposizione in vista della sfida contro la formazione francese. Chalobah si era fermato durante la partita contro la Fiorentina, disputata il 18 ottobre, dopo appena 14 minuti di gioco. Per il difensore era stato previsto uno stop di circa due settimane, con quattro partite da saltare. Resta quindi da capire quando potrà tornare a disposizione dell’allenatore spagnolo.

Foto: x Como