Como, tegola Varane: costretto al cambio per un problema al ginocchio

Tegola per il Como. La squadra di Fabregas deve infatti fare i conti con l’infortunio di Varane.

Lo stop dopo circa 20 minuti della sfida tra Sampdoria e Como in Coppa Italia: Varane è uscito per un infortunio al ginocchio sinistro. Inizialmente sembrava fosse un problema muscolare e invece qualche minuto dopo in panchina ha applicato del ghiaccio nella parte interna dell’articolazione. Al suo posto è entrato Goldaniga.



foto: Instagram Como