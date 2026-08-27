Como, Suwarso: “Kean? Stiamo discutendo, ma non è un nostro giocatore. Per noi è importante goderci il momento”
27/08/2026 | 19:33:17
Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha commentato il girone dei lariani in Champions League: “Dobbiamo goderci il momento, fino a 7 anni fa eravamo in Serie D. Speriamo di giocare la Champions al Sinigaglia. Non dobbiamo dare niente per scontato, può essere che l’anno prossimo non saremo più qui. Kean? So che i due club stanno discutendo, ma non è un nostro giocatore”.
Foto: Instagram Suwarso