Como, Suwarso chiarisce: “Abbonamenti revocati? Sì, ma vi spiego meglio…”

03/08/2026 | 22:39:59

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato sui canali social in merito alla polemica sugli abbonamenti, chiarendo di fatto la vicenda.

Le sue parole: “Ho letto i numerosi fraintendimenti riguardo alle regole proposte per gli abbonamenti e vorrei chiarire alcuni punti. Prima di tutto, non raggiungere il numero minimo di partite richiesto non significa che l’abbonamento verrà revocato durante la stagione. Significa semplicemente che si perderà il diritto di rinnovare l’abbonamento per la stagione successiva. Lo stesso principio vale anche per le altre regole. Se dovessimo riscontrare che il posto assegnato viene regolarmente utilizzato da tifosi non del Como, il titolare dell’abbonamento perderà il diritto di rinnovarlo per la stagione successiva. Per quanto riguarda la richiesta di non indossare i colori delle squadre avversarie, questa regola si applica agli abbonati. Gli abbonamenti sono pensati per i tifosi del Como. Perché essere abbonato del Como per poi cedere il proprio posto a un tifoso della squadra avversaria, quando ci sono così tanti tifosi del Como che vorrebbero andare allo stadio ma non riescono a trovare un biglietto perché le partite sono spesso esaurite? Naturalmente questa richiesta non si applica ai bambini. Non abbiamo alcun interesse a rovinare l’esperienza di un bambino che desidera sostenere i propri idoli, qualunque sia la squadra per cui giocano. Nei prossimi giorni continueremo a chiarire ulteriormente queste regole e a rispondere alle domande più frequenti. Il nostro obiettivo è eliminare ogni possibile fraintendimento e fare in modo che tutti comprendano lo spirito di queste misure: garantire che gli abbonamenti e i posti al Sinigaglia siano destinati a chi ama davvero il Como e vuole sostenerlo”.

Foto: Instagram Suwarso