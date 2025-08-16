Como-Sudtirol, le formazioni ufficiali
16/08/2025 | 18:14:18
Inizia il cammino in Coppa Italia per il Como di Cesc Fabregas che affronterà nel match dei 32esimi di finale della competizione il Sudtirol. Di seguito, le scelte dei due tecnici: Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All.: Fabregas. Sudtirol (3-5-1-1): Adamonis; Giorgini, Bordon, Kofler; El Kaouakibi, Coulibaly, Tait, Casiraghi, Davi S.; Mallamo; Pecorino. All.: Castori.
Foto: Instagram Fabregas