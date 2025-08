Como, sorpresa Addai: chi è il talento lanciato dall’AZ Alkmaar

03/08/2025 | 13:30:12

Tra le note liete del Como di Fabregas in questa estate c’è sicuramente il talento 19enne Jaydon Addai, che nelle prime amichevoli ha rubato l’occhio di tifosi e appassionati. E di spazio ne avrà, a maggior ragione dopo che i lombardi hanno ufficializzato la cessione di Stefezza all’Olympiacos. Approdato sul Lago dall’AZ Alkmaar, club olandese nel quale è cresciuto, Addai è costato al Como 14 milioni di euro, ma le qualità sembrano assicurate. Sono un dribblatore, sono esplosivo in velocità e sì, cerco la conclusione. Queste sono le mie qualità, lavoro sodo per la squadra ogni secondo in campo. Questo è quello che sono. Mi ispiro a Cristiano Ronaldo e Mahrez” ha detto in una intervista concessa a La Provincia. Nonostante la giovane età, Addai ha già fatto molto parlare di sé, vincendo anche la Youth League con l’AZ da protagonista mettendo a segno 4 gol e servendo 3 assist in 8 partite. Sono andate meno bene le cose in campionato, in totale ha messo a segno una sola rete in 25 presenze, ma senza nascondere le qualità offensive. Ha anche debuttato in Europa League nella passata stagione, con 4 presenze raccolte.

FOTO: X Como