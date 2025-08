Como, si presenta Menke: “Progetto importante che può lanciare la mia carriera”

05/08/2025 | 17:30:37

Il Como ha ufficializzato il giovane portiere Menke. Il ragazzo ha così parlato attraverso il sito ufficiale dei lariani: “Questo è un passo molto importante per me, per la mia vita e per la mia carriera. È un grande cambiamento, perché lascio non solo il mio Paese ma anche il mio continente, ma sono molto felice ed emozionato. Prima di arrivare, ho scritto a Fellipe per chiedergli come fosse Como e l’Italia e mi ha detto solo cose positive. Mi ha aiutato molto quando sono arrivato e ho apprezzato molto il suo sostegno. Qui a Como c’è un progetto eccellente: una squadra in crescita che gioca un buon calcio e gode di un’ottima reputazione sia in Europa che in Brasile. È un club in continua evoluzione e spero che insieme potremo ottenere ancora di più”.

Foto: X Como