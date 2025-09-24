Como-Sassuolo, le formazioni ufficiali
24/09/2025 | 20:09:45
Alle 21, gara di Coppa Italia tra Como e Sassuolo.
Queste le formazioni ufficiali:
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Addai, Baturina, Jesus Rodriguez; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Morata, Sergi Roberto, Nico Paz, Ramon, Kuhn, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Papaccioli, Bonsignori, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Candé, Pieragnolo; Iannoni, Boloca, Lipani; Volpato, Cheddira, Fadera. A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Walukiewicz, Skjellerup, Moro, Odenthal, Vranckx, Thorstvedt, Pierini, Muharemovic, Koné. Allenatore: Fabio Grosso
Foto: sito Como