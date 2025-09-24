Como-Sassuolo, le curiosità: primo incontro ufficiale tra le due

24/09/2025 | 12:01:19

Questa sera, alle 21:00, il Como ospiterà il Sassuolo al Sinigaglia per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Ecco alcune curiosità sul match:

-Il Como devolverà in beneficenza i proventi del match alle zone colpite negli ultimi giorni dalle alluvioni.

-Nel 2025 i lariani hanno segnato in 13 delle 14 partite casalinghe disputate.

-Le due squadre non si sono mai affrontate in un incontro ufficiale fino ad oggi. Lo stesso vale per Fabregas e Grosso, che si sfideranno per la prima volta.

-Il Sassuolo va in gol in trasferta da ben 7 partite consecutive.

-La curva del Como, pur supportando l’iniziativa del club, ha comunicato che non prenderà parte al match sugli spalti, in segno di solidarietà alle comunità colpite dal maltempo.

Foto: sito ufficiale Como