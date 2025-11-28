Como-Sassuolo, le curiosità: i lariani ancora imbattuti in casa dopo 12 giornate
28/11/2025 | 10:30:48
Alle 20:45 il match tra Como e Sassuolo.
Ecco alcune curiosità:
-Un solo precedente al Sinigaglia tra le due squadre: vittoria del Como per 3-0 in Coppa Italia.
-Una sola sconfitta in campionato dopo 12 giornate per il Como.
-Tra Cesc Fabregas e Fabio Grosso c’è stato un unico precedente ufficiale quello del settembre scorso in Coppa Italia.
-Il Como è ancora imbattuto in casa dopo 12 giornate.
