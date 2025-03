Como, ritiro a Marbella durante la sosta per le Nazionali

Sette giocatori del Como sono stati convocati dalle rispettive nazionali per la pausa internazionale di marzo, fa sapere il sito ufficiale del club lacustre. Paz e Perrone si uniranno all’Argentina per le qualificazioni ai Mondiali contro l’Uruguay (22 marzo) e il Brasile (26 marzo). Diao rappresenterà il Senegal contro il Sudan (22 e 25 marzo), mentre Douvikas si unirà alla Grecia per le partite di Nations League contro la Scozia (20 e 23 marzo).

Fadera (Gambia) affronterà il Kenya e la Costa d’Avorio, Vojvoda (Kosovo) giocherà contro l’Islanda in Nations League e Jack (Italia U19) parteciperà alle qualificazioni a Euro U19 contro Lituania, Spagna e Francia. Il resto della squadra, conferma il club sul proprio sito, si recherà a Marbella per un ritiro di preparazione all’ultima fase della stagione.

Foto: sito Como