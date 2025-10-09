Como, respinto il ricorso contro le giornate di squalifica di Fabregas e Rodriguez

09/10/2025 | 21:30:40

Il Como nei giorni scorsi aveva presentato ricorso contro le squalifiche per Cesc Fabregas (2 giornate) e Jesus Rodriguez (3 giornate), trovando però la bocciatura da parte della FIGC che si era così espressa: “LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO I SEZIONE composta dai Sigg.ri: Michele Messina – Vice Presidente Piervincenzo Pacileo – Componente Leonardo Salvemini – Componente (relatore) Franco Granato – Rappresentante A.I.A. nell’udienza fissata per il 9 ottobre 2025, tenutasi in modalità mista, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza n. 0030/CSA/2025-2026 proposto dalla società Como 1907 S.r.l. in data 03.10.2025 avverso le sanzioni: – squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Rodriguez Caraballo Jesus; – squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammonizione al Sig. Fabregas Soler Francesc, inflitte in relazione alla gara Como/Cremonese del 27.09.2025; udito l’Avv. Davide Michele Ursoleo per la reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO

Respinge il reclamo in epigrafe in riferimento ad entrambe le sanzioni. Dispone la comunicazione alla parte con Pec”. La società lariana, tramite il proprio sito ufficiale, ha così commentato la decisione: “A seguito della decisione della Federazione di rigettare il nostro appello e confermare le squalifiche per Jesus Rodriguez e Cesc Fabregas, il Como rispetta il procedimento e accetta l’esito. Ringraziamo la Federazione per aver dedicato tempo alla revisione del nostro appello e continuiamo ad impegnarci per rispettare le regole e i valori del campionato. Il nostro focus ora è rivolta alle prossime partite e al rispondere con professionalità, unità e rispetto per gli avversari”.

Foto: Instagram Fabregas