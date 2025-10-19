Como, quando la gestione tecnica vale più dei soldi spesi sul mercato

19/10/2025 | 17:36:42

Spesso si dice: è stato fatto un grande mercato. Certo, poi bisogna capire a chi metti in mano i gioielli, di chi è la gestione, come vengono utilizzati i nuovi acquisti. Il Como è la prova provata che le cose vengono fatte con un certo criterio: oltre 100 milioni investiti nella sessione estiva, certo, ma poi al resto ci pensa Fabregas senza improvvisare e valorizzando al massimo il lavoro dei suoi dirigenti. Anche perché l’allenatore ha guidato o avallato qualsiasi movimento, come se avesse ben chiaro in mente cosa fare e come comportarsi. Non è un caso che nelle ultime settimane il Como abbia avuto diversi problemi, tra lunghe squalifiche e infortuni, eppure ha sempre trovato una soluzione senza snaturare l’idea di gioco, Utilizzando i calciatori in base alle caratteristiche, Nico Paz esempio numero uno, senza improvvisare. Ecco perché puoi spendere tutti i soldi che vuoi sul mercato, ma se tatticamente non hai un allenatore con le idee giuste rischi di fare un triplo salto all’indietro. Ecco perché il Como viaggia felice: acquisti anche a cifre stratosferiche, ma nessun pericolo che possa essere un flop.

Foto: X Como