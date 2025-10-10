Como, paura per Addai: uscito in barella con l’Olanda U21 per un problema muscolare

10/10/2025 | 23:24:52

Fabregas in apprensione per Addai. L’esterno offensivo si è infortunato nel corso del primo tempo della partita tra Olanda U21 e Bosnia. Un problema fisico ha fatto sobbalzare la panchina che ha subito capito che si potesse trattare di qualcosa di serio. Si tratta di un guaio muscolare, ma nelle prossime ore se ne saprà di più, c’è attesa per il report ufficiale con le condizioni del giocatore. Al rientro dalla sosta il Como sfiderà la Juventus in campionato.

FOTO: X Como