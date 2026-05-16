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Como-Parma, le probabili formazioni

16/05/2026 | 22:14:08

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Il Como si gioca le sue ultime chance per andare in Champions League, ospitando in casa il Parma. Gara domani alle 12.

In casa Como, Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica e lo rimette al centro della difesa, al fianco di Diego Carlos. A sinistra, in difesa, favorito Moreno con Valle che si è infortunato. Problema per Nico Paz: davanti ballottaggio tra Diao e Rodriguez, con Caqueret e Baturina a completare il tridente alle spalle di Douvikas.

In casa Parma, il dubbio principale riguarda il reparto offensivo: Strefezza appare recuperato e dovrebbe essere il partner di Pellegrino, pronto a partire dal 1′ e alla staffetta con Elphege. Fuori Britschgi per squalifica, confermato il trio difensivo Circati-Troilo-Valenti. Sulla linea mediana Ordonez dovrebbe ancora partire dall’inizio.
Le probabili formazioni:

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
Foto: sito Como