Como-Milan, le formazioni ufficiali
15/01/2026 | 19:50:50
Alle 20.45, l’ultimo dei recuperi delle gare rinviate per la Supercoppa. Si sfidano Como e Milan in un bel derby.
Queste le formazioni ufficiali:
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Foto: sito Como