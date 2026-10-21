Como-Manchester United, le formazioni ufficiali
21/10/2026 | 17:45:07
Altra partita da sogno per il Como. La squadra di Cesc Fabregas ospita al Sinigaglia il Manchester United per la terza giornata di Champions League. Calcio d’inizio alle 18:45.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
MANCHESTER UNITED (4-3-1-2): Lammens; Dalot, Maguire, De Ligt, Mazraoui; Andrey Santos, Tielemans, Mount; Bruno Fernandes; Mbeumo, Cunha. All. Carrick
Foto: Sito Como