Como, lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra per Diao

17/11/2025 | 17:17:00

Il Como ha aggiornato sulle condizioni di Diao: “Como 1907 comunica che, a seguito della recente sintomatologia riferita dal calciatore Assane Diao durante il ritiro con la Nazionale senegalese – e in costante aggiornamento con lo staff medico della stessa – l’atleta è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico previsto. I tempi di recupero verranno definiti in base all’evoluzione clinica nei prossimi giorni.

foto insta diao