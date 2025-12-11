Como, lesione di alto grado all’adduttore per Morata. La nota del club

11/12/2025 | 18:33:09

Brutte notizie in casa Como, come era nell’aria, arriva il report degli esami strumentali a cui si è sottoposto Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha subito una lesione di alto grado all’adduttore della coscia sinistra. Diversi i mesi di stop: “Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica dell’atleta”.

Foto: Instagram Como