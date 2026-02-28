Como-Lecce, le curiosità: una sola vittoria in casa nelle ultime 5 per i lariani
28/02/2026 | 12:50:10
Alle 15 il match tra Como e Lecce.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 15 i precedenti tra le due squadre: 11 successi lariani, 3 pareggi e 1 vittoria giallorossa.
-Il Como ha vinto una sola partita in casa nelle ultime 5: 6-0 contro il Torino il 24 gennaio.
-Tra Cesc Fabregas ed Eusebio Di Francesco questo sarà il quarto incontro ufficiale: 1 vittoria per il tecnico lariano e 2 pareggi.
