Como-Lecce, le curiosità: una sola vittoria in casa nelle ultime 5 per i lariani

28/02/2026 | 12:50:10

Alle 15 il match tra Como e Lecce.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 15 i precedenti tra le due squadre: 11 successi lariani, 3 pareggi e 1 vittoria giallorossa.

-Il Como ha vinto una sola partita in casa nelle ultime 5: 6-0 contro il Torino il 24 gennaio.

-Tra Cesc Fabregas ed Eusebio Di Francesco questo sarà il quarto incontro ufficiale: 1 vittoria per il tecnico lariano e 2 pareggi.

