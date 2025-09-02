Como, la società ha rescisso il contratto con Dele Alli

02/09/2025 | 09:52:54

Si è chiusa l’esperienza, in realtà mai iniziata, di Dele Alli al Como. In questi minuti è arrivata l’ufficialità del sito dei lariani: “Como 1907 e Dele Alli hanno concordato la risoluzione consensuale del contratto. Dele è desideroso di avere opportunità di gioco regolari e, dato che non faceva parte dei piani immediati del club, entrambe le parti hanno ritenuto che fosse la decisione giusta separarsi prima della chiusura del mercato. Il club ringrazia Dele per il suo tempo a Como e gli augura il meglio per il futuro”.

Foto: Instagram Como